Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca a depus in Parlamentul European o initiativa pentru crearea unui mecanism european de confiscare a averilor ilegale scoase in afara Uniunii Europene, care urmeaza sa fie votata in septembrie in Comisia de Control Bugetar, iar votul in plen pe acest raport se va da probabil in octombrie.



"Am o initiativa in Parlamentul European de creare a unui mecanism prin care averile ilegale scoase in afara Uniunii Europene sa fie recuperate de catre UE ca decizia sa nu mai ramana la nivelul unui stat membru. Pentru ca, de exemplu,…