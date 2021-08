Stiri pe aceeasi tema

- “Guvernul trebuie sa ia masuri pentru asigurarea protecției consumatorilor vulnerabili” Liberalizarea pieței de energie din Romania, in absența unei concurențe reale, prefigureaza mari probleme sociale in Romania. Milioane de romani risca sa ramana in bezna și in frig, spune Catalin Gherzan, fost candidat…

- “Guvernul prefigureaza un scenariu care va duce la inchiderea școlilor” In timp ce germanii dau milioane de euro pentru a pregati inceperea cursurilor și prezența elevilor in școli, inclusiv prin asigurarea de teste gratuite pentru elevi, in Romania, ministrul Sanatații de la USR și ministrul Educației…

- Catalin Gherzan: „Statul incurajeaza nemunca!” Aparatul de stat este supradimensionat, considera Catalin Gherzan, manager al Lexford Castel – Școala și Gradinița. In opinia sa, tot mai multe persoane sunt atrase de perspectiva unui salariu bun fara sa faca mare lucru intr-o instituție de stat, iar mediul…

- In 2020, s-au nascut cei mai puțini copii din 1930 incoace. Scaderea alarmanta a natalitații are doua mari cauze, reducerea nivelului de trai al familiilor tinere și emigrarea masiva a populației active. Intr-un asemenea context, Romania are nevoie urgent de o serie de masuri menite…

- PSD a inițiat un proiect de lege pentru stimularea natalitații și sprijinirea familiilor cu copii PSD a inițiat un proiect de lege pentru stimularea natalitații și sprijinirea familiilor cu copii, anunța deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu, parlamentarul aratand ca, in ultimii ani, natalitatea…

- Biroul Permanent Local al PNL Pitești și-a revizuit intr-o ședința de lucru baza de date a membrilor și simpatizanților. Este important pentru PNL sa-și actualizeze listele de membri și simpatizanți, mai ales ca, fiind partid istoric, unele adeziuni dateaza inca din 1990, cand aceasta formațiune politica…

- Stimularea natalitații ar trebui sa fie o prioritate pentru Romania și pentru cei care o conduc, transmite Dan Voiculescu, in contextul in care INS a anunțat ca anul trecut s-a inregistrat un record negativ la numarul de nou-nascuți.

- „Circa 7 milioane de hectare de arabil din Romania ar putea fi deținute de pana in 2030!” Daca se aproba in forma inițiala proiectul legislativ L 107/2021 pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan, riscam sa ajungem…