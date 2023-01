Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al TAROM a luat act de ajungerea la termen a contractului de mandat al directorului general CEO - Mihaița Ursu și l-a inlocuit cu Costin Iordache, care la data numirii ocupa funcția de director financiar in cadrul companiei.

- Altur Slatina este listata la Bursa de valori Bucuresti din decembrie 2004 sub simbolul ALT. ”Consiliul de Administratie al Altur SA Slatina cu sediul in str. Pitesti, nr. 114, inregistrata la ORC sub nr. J28/131/1991, avand CUI RO1520249, in conformitate cu dispozitiile art.234 alin.1) lit.o) din Regulamentul…

- Guvernul confirma dezvaluirile Defapt.ro despre AACR. Corpul de Control al Guvernului confirma dezvaluirile facute de catre Defapt.ro, care a atras atentia asupra faptului ca Nicolae Stoica, directorul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, a sabotat aviatia civila prin desfiintarea ilegala a structurii…

- Anca Boagiu a fost numit de Ministerul Transporturilor pentru inca patru luni in Consiliul de Administrație al TAROM, funcție unde remunerația bruta este de 12.500 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La ora actuala, una dintre mai mari organizații județene ale PSD este in centrul unui scandal uriaș. O hotarare recenta a Adunarii Generale a Acționarilor de la compania CFR Calatori a turnat gaz peste foc in PSD. Pe data de 18 octombrie 2022, cei doi reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și…