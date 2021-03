Drula a fist intrebat, joi seara, la Digi 24, despre cresterea pretului pentru calatoriile cu metroul si a afirmat: ”Este o optiune. Nu am avut aceasta discutie. Astept sa se instaleze noua conducere. Dar de 5-6 ani nu a mai crescut tariful. Pe partea de venituri – se poate umbla si acolo, daca facem comparatie cu alte capitale din zona Trebuie sa avem un pic grija, pentru ca suntem si in pandemie si oamenii au o oarecare teama de mijloacele de transport in comun, dar exista o flexibilitate in momentul in care de 5 ani, numai daca ne uitam la inflatie, ar trebui macar o ajustare in zona asta”. …