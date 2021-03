Stiri pe aceeasi tema

- "Toate regiunile Romaniei au nevoie de infrastructura moderna" Ministrul Transporturilor, Catalin Drula. FOTO: Agerpres. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, considera ca disparitatile trebuie eliminate, iar proiectele trebuie prioritizate si în functie de criteriul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a facut un inventar al proiectelor de infrastructura din zona Olteniei. In total sunt șase proiecte rutiere și doua proiecte feroviare, luate in discuție la intalnirea cu reprezentanții CNAIR. Ce a scris ministrul pe Facebook: „PACHETUL OLTENIA” DE PROIECTE…

- Presedintele PNL Dolj, deputatul Stefan Stoica, sustine ca in bugetul pe 2021 sunt alocate resurse „importante” pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Oltenia, adaugand ca pentru aceasta regiune guvernarea PSD a insemnat „stagnare si izolare”. „Continuam ceea ce am inceput anul trecut,…

- Vești bune despre drumul expres Craiova – Pitești. Ar putea fi gata inainte de termen. Ministrul Transporturilor spune ca, bani sunt, iar proiectele merg foarte bine. Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova – Pitești care masoara aproximativ 40 de kilometri, este gata in proporție de 60%, cu toate ca…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat vineri la Antena 3 ca anul acesta ar urma sa fie dați in folosința peste 90 de km de autostrada și drumuri in regim de autostrada. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii…

- Rețeaua de autostrazi din Romania va ramane și in acest an sub cota de 1.000 de kilometri, pentru ca in 2021 vor fi dați in folosința doar 39 de kilometri. Aceștia se vor adauga celor 912 kilometri existenți. Insa, vor aparea și primi kilometri de drum expres. Toate proiectele prevazute pentru acest…

- Proiecte ce vor fi terminate in 2021: - Lotul 2 al Autostrazii Sebes - Turda, ultimii 29 km din acest proiect; - proiect de autostrada cu patru benzi Ungheni - Targu Mures, de 10 km; - drum Expres Craiova - Pitesti, tronsonul 2 de 42 km, segmentul care ocoleste Slatina si Bals; - drum Expres la Giurgiu…

- Inca un pas pentru finanțarea europeana a „Autostrazii Ford” Foto: Arhiva. Ministerul Transporturilor a finalizat întreaga documentație pentru toate cele patru loturi ale Drumului Expres Craiova – Pitești, șosea de mare viteza pentru care Comisia Europeana va asigura o finanțare…