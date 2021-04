Catalin Didu, fost jucator la Extensiv Craiova, Alro Slatina si Apulum Alba Iulia, s-a stins din viața la varsta de 43 de ani. Sportivul fusese infectat cu noul coronavirus. Catalin Didu se afla internat de mai multe saptamani la spitalul din Craiova, iar starea s-a de sanatate s-a degradat rapid. Catalin Didu a decedatin urma unui stop cardiorespirator, potrivit știrideolt.ro . Catalin Didu a evoluat pe poziția de fundaș central și a jucat in liga secunda de 10 ani, in perioada 1998-2008. Acesta era casatorit și avea o fetița in varsta de 3 ani. Foto – Facebook