- Se stie care este programul romanilor in prima zi de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe. Competitia ia startul miercuri, cu calificarile, si va putea fi urmarita exclusiv in AntenaPLAY in perioada 25-27 august. Din delegatia noastra fac parte Catalin Chirila, Tania Valeria Virijac, Carmen Morawietz,…

- Andrei Anghel LIVE VIDEO, ora 5:05, exclusiv in AntenaPLAY . Inotatorul roman lupta pentru un loc in semifinalele probei de 50 de metri spate. Cursa lui Andrei Anghel va fi sambata dimineata, de la 5:05, in serii, LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Daca trece de serii, Andrei Anghel va concura in semifinalele…

- Constantin Popovici si Catalin Preda LIVE VIDEO, de la ora 06:00, in finala la sarituri in apa de la mare inaltime (27 metri), la Campionatele Mondiale de Natatie, ce va fi exclusiv in AntenaPLAY. Cei doi romani se afla pe primele doua locuri dupa primele doua sarituri. Constantin Popovici si Catalin…

- David Popovici va fi live video, de la ora 14:21, in direct in AntenaPLAY si pe Antena 1, in finala probei de 100 metri liber de la Campionatele Mondiale de inot. David Popovici este campionul mondial en-titre in „proba regina” a natatiei. Finala de la 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de…

- David Popovici e gata sa intre din nou in bazin, in seriile de 100 de metri liber, ce vor fi LIVE VIDEO, de la ora 05:13, exclusiv in AntenaPLAY. Este a doua proba in care ia starul inotatorul roman de 18 ani, la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka. David Popovici va reveni in […] The post David…

- Romanul e principalul favorit in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka. Iata cu cine se lupta David Popovici pentru aur. Finala va fi transmisa LIVE exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, 25 iulie, de la ora 14:00. David Popovici a obtinut in semifinale cel…

- David Popovici LIVE VIDEO la Campionatele Mondiale de Inot, in proba de 200 de metri liber. „Fenomenul natatiei” debuteaza exclusiv in AntenaPLAY, in seriile de la proba de 200 de metri liber, la ora 05:51. David Popovici este campionul mondial en-titre in proba de 200 de metri liber si va incerca sa…

- Katie Ledecky, Ariarne Titmus și Summer McIntosh lupta duminica pentru suprematia la 400 de metri liber, proba considerata „Cursa Secolului”. Campionatele Mondiale de Inot se desfasoara in perioada 23-30 iulie, exclusiv in AntenaPLAY. Prima zi a competitiei aduce si prima finala asteptata cu sufletul…