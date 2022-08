Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, azi, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, transmite Agerpres.Chirila (24 ani), campion mondial in aceasta proba, la inceputul lunii, in Canada, a condus cursa de la un capat la altul si…

- Balul a fost deschis de canoistul Catalin Chirila, care s-a intors de la Mondiale cu medalia de aur la canoe 1.000 de metri și argint la canoe 500 de metri. Au urmat performanțe la natație, canotaj, gimnastica, tenis și fotbal.

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de bronz in finala probei de 500 m, canoe simplu, disputata la Racice (Cehia), in cadrul Cupei Mondiale de kaiac-canoe. Cursa a fost castigata de cehul Martin Fuksa, dublu campion mondial si multiplu campion european, cu timpul de 1min, 43 sec, 92/100,…