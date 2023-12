Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Chereches nu vrea sa se intoarca in Romania. Fostul primar din Baia Mare prins in urma cu patru zile in Germania refuza sa isi dea acordul pentru o extradare rapida. In aceste conditii, poate ajunge in tara abia peste trei sau chiar sase luni. Fostul edilul se afla acum in arestul politiei din…

- Aflat in inchisoare in Germania, fostul edil din Baia Mare. Catalin Cherecheș, și-a angajat un avocat cu care spera sa anuleze sentința primita in Romania. Intre timp, fostul avocat din Romania a vorbit despre ranile provocate de Cherecheș, așa cum i le-a explicat Cherecheș.”Am ințeles ca este confirmat…

- Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, a solicitat sa iși execute pedeapsa pentru luare de mita in Germania, țara in care a fost prins dupa a fugit din Romania in ziua in care și-a aflat sentința. Citește și: Polițist gasit impușcat in cap. Avea…

- Veștile proaste pentru Catalin Cherecheș continua! Dupa ce a fost prins in Germania, fostul primar din Baia Mare ar putea sa aiba și mai multe probleme. Familia lui ar purea sa ajunga in spatele gratiilor, dupa ce l-au ajutat sa plece din Romania. Polițiștii au inceput deja perchezițiile in mai multe…

- Episodul fugii lui Catalin Cherecheș din Romania și pana la prinderea sa in Germania, este unul demn de filmele polițiste. Conform informațiilor, in ultimele 24 de ore s-au facut perchezitii la apropiatii fostului primar din Baia Mare, astfel anchetatorii au putut sa afle cum a reușit Cherecheș sa fuga…

- Apar vești noi privind extradarea lui Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, care a fost prins in Germania. In ciuda acestei situații, se pare ca „Legea fugarilor” nu se va aplica și in cazul sau. Care este motivul? Motivul pentru care Catalin Cherecheș va scapa de ”Legea fugarilor” Catalin Cherecheș,…

- In cursul zilei de azi, autoritatile judiciare din Germania au oferit mai multe detalii despre prinderea lui Catalin Chereches pe teritoriul Germaniei. De asemenea, au fost oferite detalii si despre felul in care va fi desfasurata procedura de extradare a fostului primar din Baia Mare in Romania.

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, prins in Germania. A fugit din Romania dupa ce a fost condamnat la inchisoare Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, care a reușit sa fuga din Romania a fost prins in Germania. Mai exact Cherecheș a fugit din țara, deși era sub control judiciar. Acesta…