- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, a fost prins, marți seara, in Augsburg, Germania, și urmeaza sa fie adus in țara. Poliția Romana a transmis, marți seara, ca in urma cooperarii polițienești internaționale și a schimbului de date și informații,…

