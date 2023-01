Cătălin Botezatu, despre fabuloasa avere pierdută în tinerețe: ”Am rămas fără o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole, casă de modă” Pana la 55 de ani, Catalin Botezatu a trait ”Trei vieți”, așa cum se intituleaza și biografia sa lansata in urma cu ceva ani. A facut bani buni inainte de ’89 in prezentari ale casei de moda Venus, i-a sporit in anii ’90, a pierdut totul, ba a ajuns și in penitenciar din princina asociaților sai insa a reușit sa-și revina psihic și economic. Prima jumatate a anilor ’90, pe cand avea 30 de ani, a fost cea mai dificila din viața sa. Cand parea ca va trai po viața intreaga fara griji, a scapat printre degete totul din pricina unei asocieri paguboase in care a avut incredere oarba. Catalin Botezatu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

