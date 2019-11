Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a dezvaluit, pentru Antena Stars, momentele dramatice prin care a trecut in acest an. Diagnosticat cu cancer, a fost la un pas de moarte, iar operațiile suferite l-au traumatizat. "La mijlocul anului acesta au inceput problemele de sanatate. A urmat un vacarm in viața mea.…

- Catalin Botezatu a suferit patru operații in doar trei saptamani. Creatorul de moda pare sa fi suferit foarte mult din pricina bolii sale, fiind suspect de cancer la colon atunci cand a plecat in Turcia. "Ma simt OK! Ma simt mult mai bine! E o perioada destul de grea, dar o sa fie bine, zic…

- Catalin Botezatu, diagnosticat cu tumora la colon, a fost suspect de cancer și supus unor intervenții chirurgicale succesive in Turcia, insa indragitul designer a reușit sa faca fața acestei perioade dificile din viața sa. Catalin Botezatu, in varsta de 52 de ani, se afla in perioada de recuperare,…

- In urma cu aproximativ o luna de zile, Catalin Botezatu a fost operat. Medicii din Turcia au intervenit și l-au salvat. Ilinca Vandici, dar și toata familia de la Kanal D au fost alaturi de acesta. Catalin Botezatu, declaratii cutremuratoare despre lupta cu cancerul: "Am trecut de doua ori…

- Catalin Botezatu a fost la un pas de moarte, dar si-a revenit si s-a intors in Romania. Designerul a postat pe retelele de socializare un mesaj prin intermediul caruia isi anunta fanii ca este bine, dar ca va avea nevoie de o perioada lunga de recuperare. Catalin Botezatu si-a facut TESTAMENTUL.…

- Catalin Botezatu trece prin momente grele. A slabit mult, iar starea lui nu este una tocmai buna. Se simte obosit și inca mai are mult de luptat cu boala crunta care i-a zdruncinat toata viața. Designerul a marturisit, intr-o intervenție la Antena Stars, ca a suferit nu una, ci patru operații in…

- In plin proces de recuperare dupa operația suferita la colon și ședințele de chimioterapie, Catalin Botezatu și-a intrerupt activitatea pe care o avea pe micul ecran, mai precis rubrica pe care o prezenta la „Teo Show”. Asta le-a dat de gandit producatorilor de la show-ul pe care designerul il jurizeaza,…

- Iulia Albu, cel mai excentric personaj din showbizul autohton, nu a urmarit niciodata sa fie o vedeta iubita, ci doar sa fie in centrul atenției. Și fix atenția ii lipsește acum. Ramasa fara nici un proiect TV de anvergura, criticul de moda a inceput sa suspine dupa Kanal D. Perioada in care a avut…