- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR s-a ales cu dosar penal. George Simion a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia medicamentele expirate si cele neutilizate sunt incadrate ca deseuri periculoase, transmite Agerpres. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional. Proiectul de lege modifica si completeaza…

- Inceput de an școlar, aceeași unitate de invațamant – Colegiul Național „Gheorghe Lazar”, din București, aceeași directoare, Nina Ionela Neagoe …valori diferite. Pe post de animatoare la fiecare inceput de an școlar, directoarea Nina Neagoe a ratat de aceasta data aplauzele. Pentru ca a avut proasta…

- Senatul a adoptat, joi, 1 septembrie, ca prima camera, legea privind protectia avertizorilor in interes public, reexaminata ca urmare a cererii formulate de presedintele Klaus Iohannis, fiind preluate toate obiectiile formulate Administrația Prezidențiala. Conform Agerpres, au fost inregistrate 76 de…

- Inspectorii IGSU au descins la Maciuca, la locația de nunta in care va avea loc nunta liderului AUR, George Simion. Oamenii legii verifica daca exista pericolul izbuncirii unui incendiu, in condițiile in care miile de nuntași vor sta pe baloți de paie. George Simion și iubita lui, Ilinca, se vor casatori…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul legilor justiției, cu unele observații. Ministrul Justiției a declarat ca proiectul este avizat și la nivelul ministerelor din Guvern, astfel ca vor fi introduse in circuitul de adoptare cat de curand, apoi vor ajunge in Parlament.…