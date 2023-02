Cât valorează industria de gaming în 2023? Industria de gaming este una cu cele mai mari dezvoltari din ultimii ani, iar acest lucru este reflectat de creșterea numarului de jucatori, dar și de veniturile impresionante inregistrate. La nivelul anului 2023, veniturile industriei de gaming sunt estimate sa ajunga la 365.6 miliarde de dolari. Iar specialiștii anticipeaza o creștere și mai mare in anii urmatori, iar veniturile sa ajunga la 482.3 miliarde de dolari pana in 2027. In acest moment, in lume sunt in jur de 2.9 miliarde de jucatori activi, iar specialiștii se așteapta ca numarul lor sa creasca pana la 3.04 miliarde in urmatorii patru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

