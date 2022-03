Stiri pe aceeasi tema

- Haosul stapanește orașul Mariupol. Populația a fugit in numar mare din portul din su-estul țarii, ținta a unui șir de bombardamente rusești. Aproximativ 80% din cladirile orașului sunt distruse. Mii de persoane au parasit orașul din sud-estul Ucrainei, aproape integral distrus sub bombardamentele succesive…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- LIVE TEXT Razboiul in Ucraina, ziua 16: Trupele rusești se regrupeaza. Oamenii din Mariupol nu au hrana, apa, caldura In cea de-a 16-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, trupele rusești par sa fi inaintat 5 km spre Kiev, iar in Mariupol s-au inregistrat bombardamente la fiecare 30 de minute.…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Rusia și Ucraina se afla in plin razboi, iar oamenii nevinovați mor. Putin a declarat razboi Ucrainei joi dimineața, iar in prezent, trupele rusești au ajuns deja in Kiev. Oamenii fug din calea terorii, iar refugiații cauta adapost inclusiv in țara noastra. UE, dar și America și-au prezentat sprijinul…

- Recunoașterea de catre Rusia a provinciilor separatiste ucrainene Donețk și Lugansk a deschis calea trimiterii soldaților ruși pe teritoriul Ucrainei. De altfel, imediat dupa ce Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței celor doua entitați r

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, inainte de inceperea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE), ca apreciaza ca eventualul summit dintre presedintii SUA si Rusia ar putea aduce “speranta”, in contextul situatiei tensionate de la granita Ucrainei. „Avem pe agenda discutiilor…