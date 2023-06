Cât trebuie să scoată românii din buzunar pentru racordarea la rețeaua electrică. Acte necesare Racordarea la rețeaua electrica constituie o cheltuiala importanta pentru romanii care și-au construit case sau au cumparat apartamente nefinalizate, iar costurile sunt pe masura. Trebuie sa știți ca, in general, acestea pornesc de la circa 1.000 euro și pot ajunge chiar și la cateva mii de euro. In principal, costul depinde de tipul de branșament, dar și de distanța fața de rețeaua distribuitorului la contorul electric. Costul unui branșament monofazic la 240 V se ridica la aproximativ 4.500 de lei, comparativ cu 6.000 lei pentru un branșament trifazic la 400 V. Daca este vorba de un loc nou… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

