In grija noastra pentru prietenii cu blana, nu putem ignora o intrebare cruciala: cat timp poate rezista un caine singur acasa? In incercarea de a oferi cel mai bun mediu posibil pentru patrupedul nostru, este esențial sa ințelegem nevoile sale specifice in funcție de varsta. De la puii jucauși la cei mai in varsta, fiecare etapa a vieții caninului implica cerințe diferite pentru a asigura o experiența placuta și sanatoasa atunci cand sunt lasați singuri.