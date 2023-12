Cât sunt dispuși părinții să cheltuie pe cadourile celor mici de Crăciun? Un sondaj efectuat online, in perioada 15 noiembrie-3 decembrie anul curent, arata ca bugetul mediu alocat de parinți pentru perioada sarbatorilor de iarna este in medie de 195 de lei. Sondajul a fost efectuat de cei de la Clubul Copiilor. 195 de lei, aceasta este suma pe care și-au propus in general sa o aloce parinții din Romania pentru cadourile de Craciun din acest an, dar suma difera și in funcție de numarul de copii avuți in familie. Astfel, cei care au doi copii, scad suma medie la 182 de lei, iar in familiile cu trei sau mai mulți copii suma scade la 139 de lei. Evident, aceasta este media,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

