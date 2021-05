Cât se plătește concediul medical: legislație și calcul Concediul medical este dreptul pe care fiecare angajat din Romania il are in anumit e condiții. Exista mai multe concedii medicale, iar plata difera pentru fiecare in parte. Concediul medical este un drept de care beneficiaza toti angajatii din Romania, in anumite conditii. E bine de retinut de la bun inceput ca exista mai multe tipuri de concedii medicale, iar durata si plata acestora difera pentru fiecare in parte. Potrivit metropolitanlife.ro , concediile medicale, indiferent de tipul acestora, sunt reglementate de OUG nr. 158/2005, care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2006. Primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații spun ca o treime dintre angajații din Romania au salariul minim pe economie pe cartea de munca.”Astazi am decis sa depunem in Parlament un proiect de lege pentru a proteja drepturile salariatilor platiti cu salariul minim pe economie. Este inadmisibil ca intr-o tara europeana sa avem…

- "Munca și sacrificiile femeilor și barbaților din intreaga lume sunt celebrate astazi, de 1 Mai. Este important sa nu uitam cat de dificila a fost, de-a lungul istoriei, obținerea unor drepturi care ni se par acum absolut firești: condiții de lucru decente, rasplata corecta pentru efortul depus și egalitate…

- Saptamana trecuta, in cadrul comisiei pentru munca, familie si protecție sociala din cadrul Senatului Romaniei am depus și susținut, impreuna cu colegii mei parlamentari PSD, un amendament de bun simț, pornind de la realitațile de astazi. Am cerut, cu argumente, majorarea DE URGENȚA a normei de hrana…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.…

- Persoanele asigurate, diagnosticate cu COVID-19, primesc indemnizația pentru incapacitate temporara de munca ca și in cazul altor boli. Instituțiile medicale indica in certificatele medicale categoria „boala obișnuita”. Intr-un raspuns pentru IPN, Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) menționeaza…

- Selectionerul Mirel Radoi a fost testat pozitiv cu Covid-19, iar conferinta de presa pe care ar fi trebuit sa o sustina, miercuri, inaintea debutului Romaniei in preliminariile CM-2022 a fost anulata, scrie GSP . “Am efectuat luni, 15 martie, un test COVID care, din pacate, a iesit pozitiv. Nu am simptome…

- Beneficiarii indemnizațiilor de incapacitate temporara de munca iși pot ridica banii de la prestatorii de servicii de plata – oficii poștale sau instituții bancare. Casa Naționala de Asigurari Sociale informeaza ca a fost finanțata prima tranșa a acestor indemnizații, in valoare de 36,8 milioane de…