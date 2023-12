Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul romanesc ofera alternative atractive celor care vor sa se relaxeze cu prilejul sarbatorilor de iarna, insa nu țin sa aiba parte de un decor hibernal și vor sa evite aglomerația din stațiunile montane.

- La malul marii, in intervalul 09.12.2023 ora 08:00 10.12.2023 ora 08:00 vremea se va mentine rece pentru acesta data. Cerul va fi temporar noros si local vor fi precipitatii slabe mixte; vor fi conditii de polei. Vantul va sufla moderat cu intensificari temporare.Temperaturile maxime vor fi cuprinse…

- S-a dat start la patinat, in Brașov! Cel mai frumoas pationoar din țara a fost deschis, in urma cu puțin timp. Totodata, milioane de beculete viu colorate au fost aprinse semn ca orasul este pregatit de Craciun. Iata cum arata, dar și cat costa accesul pe patinoar!

- Luna cadourilor se apropie cu pași repezi, iar FineStore vine in intampinarea ta cu o super oferta de Black Friday care dureaza pana la sfarșitul lunii noiembrie. Fie ca vorbim de cadouri, fie despre bauturi pentru masa festiva de Craciun, tot ce ai nevoie pentru Sarbatori aici gasești!

- Sportivii de la CSM Constanța sunt angrenați in competițiile interne de cadeți, juniori, tineret și seniori, la opt discipline sportive! Echipele constantene de volei, handbal și baschet joaca meciuri tari in ligile naționale și Cupa Romaniei, in timp ce inotatorii, canotorii, pugiliștii, luptatorii…

- Emanoil Frusinescu s a nascut la data de 1 noiembrie 1919, in judetul Ialomita, dar s a stabilit la Constanta In orasul de la malul marii, el a lucrat la Casa Creatiei Populare ca metodist, iar apoi la Scoala Populara de Arta ca dirijor Emanoil Frusinescu s a nascut la data de 1 noiembrie 1919, in judetul…

- La malul marii, in intervalul 19.10.2023 ora 09:00 20.10.2023 ora 09:00, vremea va intra intr un proces de incalzire.In Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare dupa amiaza si noaptea rafale in general de 45...55 km h .Temperaturile maxime se vor…

- Un telefon mobil, casti audio si o pereche de pantofi sport, bunuri ale tinerei care a fost gasita moarta pe plaja, in statiunea Mamaia, au fost descoperite pe malul marii, in aproximativ aceeasi zona, potrivit Agepres.Obiectele au fost gasite de o persoana care a anuntat apoi autoritatile, anchetatorii…