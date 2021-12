Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat majorarea alocațiilor copiilor și a pensiilor incepand cu 1 ianuarie 2022, anunța ministrul Muncii, Marius Budai. „Au fost aprobate cele doua ordonanțe care implementeaza mare parte din pachetul social promis in programul de guvernare. Prima se refera la alocația de stat pentru copii…

- Aproape 70% din cazurile de COVID-19 raportate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, arata datele publicate miercuri de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Concluziile analizei INSP pentru saptamana 1-7 noiembrie 2021: 31.1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost in luna septembrie de 174.650, in scadere cu 0,67% fata de august, cand 175.820 de persoane au primit acest tip de ajutor social, informeaza AGERPRES . In septembrie, 13.174 de beneficiari au fost suspendati de…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in luna septembrie au insumat 835,77 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,76 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In septembrie au beneficiat de acest ajutor social…

- Romania a inregistrat astazi, 16 octombrie, 15.239 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 3.128 au fost confirmate in Capitala, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri din București de la debutul pandemiei. In acest moment, toate județele țarii se afla in scenariul roșu, adica au rate de incidența…

- 91.6% din decesele inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, conform INSP. In saptamana 4 - 10 octombrie, 72.7% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. 81.6% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate. 39% din…

- Aproape trei sferturi dintre cazurile de COVID-19 confirmate in saptamana 20-26 septembrie au fost la persoane nevaccinate, iar 92 la suta din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul, se arata in raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, in…

- Autoritațile au confirmat marți 11.049 de infectari dupa efectuarea a 73.382 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 208 persoane infectate, in vreme ce la ATI, numarul pacienților internați a crescut cu 49, la 1.267. Doar in București au fost confirmate 1.912 cazuri de infectare.Romania a atinsm marți,…