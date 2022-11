Stiri pe aceeasi tema

- Romania plateste aproape 200 de milioane de euro pe an catre Uniunea Europeana (UE) pentru ambalajele de plastic pe care nu le recicleaza. Sunt bani „pe care ii dam pentru ca nu ne facem treaba”, a spus Raul Pop, expert deseuri in cadrul Asociatiei Ecoteca si co-fondator al Coalitiei pentru Economie…

- Romania trebuie sa plateasca aproape 200 de milioane de euro pe an catre Uniunea Europeana pentru ca ambalajele de plastic nu se recicleaza suficient la noi in țara. Sistemul garanție-returnare va fi implementat doar peste un an.

- Germania este una dintre cele mai puternice economii din Uniunea Europeana și dorește plafonarea prețurilor la gaze și electricitate. Statul este dispus sa plateasca peste 83 de milioane de euro pentru a-și ajuta cetațenii sa treaca mai ușor peste inflația aparuta.

- Peste 33.600.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost livrate deja, iar aproape jumatate dintre acestea au fost administrate. Romania a vandut din stocul aflat deja in tara aproximativ 3,6 milioane de doze, in anul 2021, a renuntat la aproximativ 7,1 milioane de doze Pfizer in vederea redistribuirii…

- Trei moldoveni invinuiți de contrabanda cu 23 de vehicule furate din Uniunea Europeana, care au fost reținuți in luna ianuarie, urmare a 20 de percheziții, au fost trimiși pe banca acuzaților.

- Sistemul prin care ar fi trebuit sa primim 50 de bani inapoi pentru returnarea oricarui ambalaj de sticla, plastic sau aluminiu se amana. Acest mecanism de garanție-returnare trebuia sa fie deja funcțional inca din aceasta luna, insa Guvernul a decis sa il mai amane cu un an, pentru ca ar fi nevoie…

- Un reportaj realizat de Știrile PTO TV releva faptul ca Raul Arieș este contaminat cu plastic din cauza localnicilor care iși arunca gunoiul pe unde apuca. Dupa ce reporterii de la PROTV au facut sesizari in mediul online, inspectorii Garzii de Mediu Alba, in frunte cu șeful instituției, fostul prefect…