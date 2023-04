Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi romani au ales sa petreaca zilele acestea in diverse zone turistice si nu putini sunt cei care au optat pentru litoralul Marii Negre. De marea de la noi se bucura si turisti straini, care au ajuns sau urmeaza sa vina astazi la Constanta, un punct inclus pe traseul croazierelor pe Dunare. In…

- Administratia Nationala "Apele Romane" a publicat pe site care sunt ofertele castigatoare pentru inchiriere a suprafetelor de plaja cu destinatie turistica ale Marii Negre pentru sezoanele estivale 2023 2024.Potrivit anuntului publicat pe site sunt 62 de castigatori care au inchiriat un sector de plaja.…

- Acoperișul unui bloc cu 11 etaje din municipiul Constanța a luat foc. Imobilul este situat pe strada Pescarilor, in cartierul Faleza Nord. Echipajele ISU Dobrogea au ajuns la fața locului. Pompierii ISU spun ca in acest moment nu sunt persoane in bloc. Majoritatea s-au autoevacuat, iar 37 de oameni…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a lansat, miercuri, licitația pentru construirea stadionului “Gheorghe Hagi”, conform platformei naționale de achiziții publice. Valoarea totala a licitației depașește 330 de milioane de lei, din care: Suprafața pe care se va construi noul stadion de fotbal este…

- Un audit al Curții de Conturi evidențiaza faptul ca, in mare masura, activitațile comerciale desfașurate in zona litoralului sunt efectuate/realizate fara autorizație, vaduvind astfel bugetele locale de venituri consistente. Auditul a fost facut in urma articolelor publicate de Puterea. Curtea de Conturi…

- Plaja din zona de nord a stațiunii Mamaia, largita cu fonduri europene, este brazdata din loc in loc de santuri adanci de peste un metru pe unde curge apa deversata de la blocurile care se construiesc in zona. Totul ajunge apoi in mare, dar autoritatile spun ca nu exista un pericol, iar totul se defașoara…

- Construcțiile de pe plaja Corbu au impact negativ asupra mediului, arata un raport oficial publicat pe Facebook de deputatul Forța Dreapta Bogdan Bola. Parlamentarul de Constanța, fost șef Apele Romane, este cel care a sesizat Ministerul Mediului cu privire la construcțiile cu fundație și betoanele…

- Pe piața de profil și in lumea specialiștilor din domeniu Compania Mecanica de Echipamente Speciale (COMES) Savinesti este vazuta ca lider pe piata nationala si din Europa de Est in productia de utilaje tehnologice sub presiune pentru industria de petrol si gaze, chimica, petrochimica si energetica.…