Cat ne costa „Operațiunea Marcajul“. Aplicarea marcajelor rutiere pe strazile din Craiova, operațiune demarata in primavara, pare o afacere profitabila pentru firma care se ocupa de aceasta acțiune. In ultimul an, trasarea marcajelor pe principalele artere de circulație din Banie nu a mai cazut in sarcina Regiei de Administrare a Domeniului Public din cadrul primariei. Contractul a fost atribuit, prin licitație, unei societați din București obișnuita sa participe cam de una singura la astfel de proceduri de achiziție publica. Și sa le și caștige. In Craiova a demarat in aceasta primavara operațiunea…