Cât mai e de așteptat? Disney+ nu se lansează în România nici anul acesta Disney+, platforma de streaming a Disney, nu se va lansa in Romania si in restul tarilor din Europa de Est si Centrala nici anul acesta. Potrivit BroadBrandTvNews , Disney+ va putea fi disponibil in tarile din Europa de Est si Centrala abia in vara anului 2022. Initial, Disney+ trebuia sa fie disponibil din octombrie in Romania si in tarile vecine. Amanarea lansarii Disney+ in Europa Centrala si de Este se datoreaza faptului ca Disney va lansa serviciul de streaming in mai multe tari din Asia si in Africa de Sud. Bob Chapek, CEO-ul Disney, a anuntat ca Disney+ se va lansa in Coreea de Sud, Hong… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

