Cât întârzie pensiile din cauza minivacanţei din decembrie Este vacanța și pentru poștașii romani, iar intrebarea care sta pe buzele tuturor batranilor este daca pensiile vor intarzia. In acest sens, directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan a oferit lamuriri. „Prima zi de livrare va fi pe data de 2 decembrie, vineri, și apoi vom intra intr-un flux normal, in ziua de luni marți șamd, pana pe data de 15, ca in fiecare alta luna obișnuita. Noi avem un termen de 10 zile in care sa livram pensiile la toata lumea la nivel național, și o zi in plus sau un minus poate fi ușor acoperita. Practic, doar ziua de 1 decembrie este zi in care nu vom livra pensiile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

