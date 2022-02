Stiri pe aceeasi tema

- Deși ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a zis ca Romania poate sa primeasca peste 500.000 de refugiați din Romania, nu au fost ridicate inca nicaieri in țara tabere mobile pentru refugiații din Ucraina, a precizat joi seara pentru Libertatea maiorul Adrian Marian, purtator de cuvant al Inspectoratului…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, joi, o hotarare prin care elimina obligativitatea prezentarii certificatului verde la intrarea in mall-uri. Prin decizia CNSU a fost prelungita starea de alerta pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 7 februarie. De asemenea, certificatul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența renunța la clasificarea țarilor, pe culori – verde, galben și roșu – in funcție de gradul de infectare cu Covid-19, iar toate persoanele care intra in Romania și nu prezinta certificat de vaccinare cu schema completa, dovada trecerii prin boala in ultimele…

- Locotenent Leon Precup in varsta de 53 de ani este in serviciul de servire al patriei la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Mureș de aproape 30 de ani. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) Romania, Leon Precup și-a inceput…

- Inundațiile din ultimele zile au afectat 11 județe din Romania. Pompierii au intervenit in ajutorul celor care au fost afectați. Casele, curțile și drumurile din 33 de localitați au fost serios afectate, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Inundațiile au afectat 33 de localitați…

- DSU aduce „lumina” in „scandalul” testelor de saliva: De ce nu au elevii și școlile testele anti-COVID conform graficului DSU aduce „lumina” in „scandalul” testelor de saliva: De ce nu au elevii și școlile testele anti-COVID conform graficului „In data de 8 octombrie 2021, prin Hotararea Comitetului…

- Romanii care lucreaza in strainatate ar putea intampina dificultati daca vor sa revina in tara de sarbatori.In urma sedintei care a avut loc astazi, 5 decembrie a.c. la Palatul Victoria intre prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca si principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatatii,…