Cât de ușor putem fi manipulați? Exemple din istorie în care oamenii au luat de bun ce au văzut la televizor Seara trecuta am asistat la isteria oamenilor care s-au inghesuit la pompele de benzina de teama ca prețul combustibilului va exploda. In final s-a dovedit faptul ca totul a fost o panica generala care a pornit de la o simpla fotografie. Cetațenii nu sunt insa de condamnat pentru ca avem exemple clare in istorie in care oamenii au luat de bun cam tot ce au vazut la televizor. Ziua in care BBC și-a convins publicul ca spaghetele cresc in copaci Marea pacaleala a BBC a fost facuta la 1 aprilie 1957. „Panorama”, o emisiune de știri credibila, a difuzat un material despre copacii care fac spaghete.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele tari spre care se indreapta refugiatii ucraineni sunt Polonia, Ungaria, Republica Moldova, Romania si Slovacia.Potrivit sursei citate, in Polonia au trecut deja 281.000 de refugiati ucraineni. Numai duminica au intrat pe teritoriul polonez 100.000 de persoane dinspre Ucraina.Ungaria a primit…

- Ștefan Radu (35 de ani) ar fi ajuns la un acord cu Lazio pentru a-și prelungi contractul scadent in aceasta vara. La Repubblica anunța ca fundașul ar fi decis sa continue in tricoul lui Lazio și in sezonul viitor, deși este dorit inclusiv de Inter Milano, campioana Italiei. Ștefan Radu continua la…

- Majoritatea cetatenilor in sase din sapte tari UE analizate cred ca Rusia va invada Ucraina in acest an, constatata un nou sondaj de opinie, in timp ce alte studii efectuate in mai multe tari prezinta o imagine mai complexa a atitudinilor ambivalente fata de Moscova si NATO.

- Oamenii de știința germani au semnalat inca din noiembrie 2020 puterea fructelor de scoruș negru (Aronia Melanocarpa) in prevenirea virusurilor respiratorii, SARS-CoV-2 și virusul gripal. Potrivit studiului, consumul Aroniei poate reduce incarcatura virala inca din cavitatea orala, inainte de a ajunge…

- Despre Timisoara si felul in care a evoluat populatia ei de-a lungul vremii povestesc reprezentantii Muzeului National de Istorie al Banatului, pentru cei interesati de trecutul urbei de pe Bega.

- Ministerul Afacerilor Interne a decis demiterea din funcție a șefului Inspectorului de Poliție Județean Giurgiu, comisarul-șef Catalin Georgescu, ca urmare a protestelor de miercuri seara a cetațenilor din orașul Bolintin Vale, izbucnite dupa moartea unui șofer de microbuz, care a fost lovit cu o piatra…

- Din data de 30 decembrie, unitatea care asigura caldura și apa calda pentru municipiul Motru, este oprita. Cetațenii au sesizat problemele tehnice din data de 28 decembrie. Pentru a remedia problema, fostul director a apelat la o soluție incredibila. Oamenii stau fara caldura zile intregi Uzina care…

- Anul calendaristic este o conventie impusa si acceptata de toti oamenii. Nu are nicio conexiune cu miscarea soarelui si lunii, cu anotimpurile sau cu oricare alte evenimente naturale din jur.Festivitatea acestui final de an calendaristic este una impusa si acceptata de toti oamenii. Inclusiv modalitatea…