- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, arata ultimele date ale Oil Bulletin, publicatie a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES. Astfel, incepand cu data de 19 octombrie, benzina costa in Romania 0,934 euro pe litru in medie,…

- In contextul pandemiei de coronavirus, valoarea importurilor de masti in Uniunea Europeana a crescut cu 1.800% de la 800 milioane de euro pana la 14 miliarde de euro, in primele sase luni ale acestui an, prin comparatie cu perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Eurostat, tarile…

- Analiza: Benzina si motorina s-au ieftinit cu 6-9 bani pe litru in august. Consumul a crescut semnificativ, fața de lunile anterioare Pretul carburantilor auto a scazut cu 6-7 bani pe litru in cazul benzinei standard si cu 8-9 bani pe litru pentru motorina standard, in medie, pe parcursul lunii august…

- Romania continua sa dețina primul loc in topul negativ al deceselor provocate de COVID-19 la suta de mii de locuitori in ultimele doua saptamani, a notat Agerpres, care citeaza Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor. Țara noastra a ocupat același loc și la finalul lunii iulie.Astfel, rata…

- Rata deceselor provocate de COVID-19 la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani este condusa de Romania cu 3,1, urmata de Bulgaria (1,8), Luxemburg (1), Belgia (0,8) si de Spania, Italia, Suedia, Polonia si Portugalia (0,4). Rata de infectare este in Spania de 132,2 cazuri fata de 98,6 in Luxemburg,…

- Bulgaria și-a neglijat serios eforturile de a pune în aplicare în mod corespunzator și în timp util legislația europeana, potrivit ultimului raport al Comisiei Europene (CE) privind respectarea legislației Uniunii din 2019, scrie cotidianul bulgar Sega, preluat de Rador. Bulgaria este…