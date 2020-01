Cat de scump este sa fii proprietar in Bucuresti in 2020, comparativ cu alte capitale europene?

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru romani, achizitia unei locuinte pare a fi un obiectiv prioritar in viata, in conditiile in care peste 90% dintre unitatile rezidentiale din Romania sunt detinute de locatari. Adica, mai putin de 10% din populatia tarii locuieste cu chirie, iar...

- Fostul ambasador al SUA in Romania, Alfred H. Moses, dezvaluie in cartea sa de memorii, o conversație bizara pe care ar fi avut-o cu președintele de atunci al Romaniei, Emil Constantinescu, in pregatirea vizitei lui Bill Clinton la București. Constantinescu ar fi folosit cuvantul "negrotei" in timpul…

- De un an, Andreea Mantea prezinta emisiunea cu cea mai mare audiența de la Kanal D, show-ul matrimonial “Puterea dragostei”. Tot de un an, casa ei nu mai e... acasa, ci in Turcia, unde filmeaza pentru aceasta producție, iar drumurile dese facute intre București și Istanbul au transformat-o intr-o navetista…

- Alocațiile copiilor romani au șansa sa se dubleze, daca guvernanții vor gasi fonduri pentru a acoperi promisiunea facuta de parlamentari. Cu toate acestea, Romania este departe de sistemele de susținere a familiilor din alte state europene.

- Romanii au ocazia sa afle online, in apropierea Sarbatorilor de iarna, care este pretul alimentelor si al carburantilor prin intermediul Monitorului Preturilor, platforma care a fost pusa in functiune in acest an de catre Consiliul Concurentei. Astfel, Monitorul Preturilor produselor alimentare,…

- Gheorghe Hagi a comentat aseara, la conferința de presa de dupa meciul FC Botoșani-Viitorul, gestul FRF de a nu-l invita la tragerea la sorți a grupelor EURO 2020 organizata la București. „Regele” a vorbit ironic referitor la acest subiect, scrie Gazeta Sporturilor.„N-am vazut grupa in care ar putea…

- Romanii și-au reafirmat atașamentul pro-european, optand categoric in turul 1 pentru garantul orientarii catre Occident a țarii in anii derapajelor pesediste. Adus la un minim istoric, PSD dovedește, insa, reziliența necesara menținerii ca pol politic, favorizat fiind de contraperformanța lui Dan…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a mers la urne fara soțul sau. Daca Iohannis a votat la București, prima doamna a mers la urne la Sibiu, acolo unde locuiește.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii…