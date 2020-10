Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, ca actiunea lotului under 19 a fost anulata, dupa ce doi dintre jucatori au fost testati pozitiv cu coronavirus. Anterior, FRF anunțase aceeași decizie in cazul lotului under 17.Cei doi fotbaliști de la naționala U 19 au prezentat simptome incepand de marți…

- Autoritatile orasului New York vor amenda persoanele care refuza sa poarte masca, anunta reuters, citata de agerpres . Masura a fost luata pe fondul cresterii ratei testelor pozitive pentru COVID-19 la peste 3% pentru prima data in cateva luni, a anuntat astazi primarul metropolei americane, Bill de…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in Maramures au fost confirmate 28 de cazuri noi de coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 1668. In urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 10 maramureseni a fost reconfirmati pozitiv. Pana astazi, 4.312 de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face acuzații extrem de dure cu privire la discrepanțele dintre testarile guvernamentale și cele realizate de instituția pe care o conduce. Aceasta a scris pe contul s

- Potrivit IJJ, un angajat al instituției a prezentat simptome specifice COVID-19. In urma testarii pozitive, acesta a fost internat in spital. Ca urmare a anchetei epidemiologice au fost identificati doi contacti directi, iar in urma testarii acestora, rezultatele au fost de asemenea pozitive. Cei doi…

- Pana astazi, 19 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 73.617 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 33.566 pacienți au fost declarați vindecați și 8.551 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- Secretul lui ZED a fost aflat, dupa ce toata lumea se intreba de unde are tanarul din Brașov mașinile luxoase cu care se perinda prin țara. Acum ca se știe, bogatașul nu mai are cale de intoarcere!

- A ieșit la iveala secretul rochiei de mireasa purtata de Prințesa Beatrice de York la ceremonia religioasa care a avut loc zilele trecute, in plina pandemie de coronavirus. Rochia de mireasa i-a fost imprumutata de Regina nepoatei sale, alaturi de o diadema de diamante. Invitații de vița albastra au…