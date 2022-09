Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca in momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6 la suta si a preconizat ca in luna noiembrie acesta va depasi 80 la suta.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE A aparut…