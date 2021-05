Cât de periculoase sunt noile variante de COVID. OMS devine îngrijorată Semnal de alarma de la OMS. Noile variante ale coronavirusului ar putea fi mult mai periculoase decat ne-am fi așteptat. Directorul OMS avertizeaza. Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii ( OMS ) pentru Europa, Hans Kluge, si-a exprimat preocuparea in legatura cu contagiozitatea ridicata a noilor variante ale coronavirusului. Cel mai inrgijorat s-a aratat de varianta indiana, lansand in acest context o atentionare catre Europa care a adoptat masuri de relaxare, relateaza AFP. El a vorbit și despre restul tulpinilor, multe dintre ele fiind prezente și in Romania. ”Stim, de exemplu, ca (varianta)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

