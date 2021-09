Cât de multă sare sare trebuie să pui în varză murată Pentru o varza murata cat mai reușita, cantitatea de sare este foarte importanta. Cat de multa sare sare trebuie sa pui in varza murata? In general pentru fiecare litru de apa se pune o lingura de sare, iar in cazul unei galeți de apa, zece linguri de sare. De asemenea, o alta regula este faptul ca sarea trebuie saf ie grunjoasa și nicidecum extrafina, iar lingura de sare nu trebuie sa fie nici rasa, dar nici mult prea plina. Cat de multa sare sare trebuie sa pui in varza murata Persoanele care iubesc mancarea sarata pot opta insa pentru o lingura de sare mai plina, insa cele mai pretențioase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

