Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin traiește de șase ani o poveste de dragoste cu Adrian Brancoveanu. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatoarea TV a vorbit despre relația cu partenerul sau, dar și cum au ajuns sa se cunoasca.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Yamato Zaharia a facut noi marturisiri despre relația cu Denisa Despa. Luptatorul susține ca nu este de acord cu acuzațiile pe care le-a facut vedeta, caci ea a negat ca ei au o relație. Iata ce dezvaluiri a facut Yamato Zaharia in cadrul emisiunii!

- Haziran și Luis Gabriel au parte de primul Craciun alaturi de fiul lor. Artista a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ce sacrificiu face manelistul pentru familia sa, dar și cum va arata primul eveniment de acest gen pentru ei.

- Lui Gabriel este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania. Piesele lui sunt hit-uri de fiecare data. Chiar daca cel mai bine știe sa cante, indragitul artist are o cu totul alta pasiune. La ce a renunțat Luis Gabriel și cum arata viața artistului in urma cu trei ani.

- Anca Lungu și-a gasit adevarata fericire in brațele iubitului grec. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta prezentatoare TV a vorbit despre relația cu partenerul ei. Viața i s-a schimbat radical. Cum a decis sa renunțe la tot și sa plece in Franța.

- Dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan are sprijinul copiilor sale. Sarah Dumitrescu a venit in Romania pentru a-și susține mama in momentele dificile. In cadrul unui interviu, tanara a vorbit despre viața familiei sale, dupa ce mama sa și Laurențiu Reghecampf s-au separat.

- Luis Gabriel și Haziran și-au unit destinele in cadrul unui eveniment dublu. Cei doi au luat decizia ca in cea mai emoționanta zi din viața lor sa iși creștineze și bebelușul. Alaturi de ei a fost familia, iar mama artistului a acordat și un interviu pentru Antena Stars.