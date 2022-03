Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca domnișoarele au roit tot timpul in jurul lui Catalin Cazacu. Ei bine, campionul nu duce lipsa de femei, dupa ce s-a desparțit de frumoasa Ramona Olaru. Pentru ca este un cuceritor inca din naștere, sportivul iși face mereu timp sa iasa in oraș și are pe umarul cui sa planga, dupa separarea…

- Graba strica treaba! Benny Adegbuyi orice pentru familia sa, iar atunci ca nu se afla in ring, luptatorul incalca regulile de circulație. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele sportivului și au surprins imagini de senzație cu acesta in timp ce iși punea familia in pericol.

- Gabriel Torje traverseaza cea mai grea perioada din viața sa, asta dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele fotbalistului și au surprins imagini cu acesta chiar inainte de vestea cumplita.

- Daniel Pancu și soția lui, Andra Teodorescu formeaza unul dintre cele mai proaspete cupluri din showbiz-ul romanesc, asta dupa ce in urma cu cateva luni cei doi s-au casatorit. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in ipostaze…

- Romica Țociu este unul dintre cei mai indragiți actori de la noi din țara, dar in același timp este și un om foarte darnic. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele comediantului și l-au surpins intr-o ipostaza inedita atunci cand se afla la cumparaturi.

- Daniel Pancu pare ca este un tata destul de permisiv. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și au aflat cat de rebel este fiul fostului fotbalist. In ce ipostaze a fost surprins adolescentul, dar și Mihaela Pancu, dupa ce frumoasa mamica a incalcat regulile de circulație.

- Celebrul manelist Petrica Cercel s-a stins din viața in urma cu cateva luni. De atunci, intreaga sa familie și mai ales copiii sai nu au mai aparut in lumina reflectoarelor, deși cu toții au afirmat ca sunt pur și simplu ingenuncheați de durere. Paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri…