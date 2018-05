Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Florin Balanica, romanul care a slabit 100 de kilograme in opt luni, a fost invitatul lui Mihai Gadea și al lui Mircea Badea in emisiunea „Sinteza Zilei”, Medicul a povestit cum a reușit sa slabeasca atat de spectaculos intr-un timp atat de scurt.

- Invitata la matinalul DigiFM, Sore a vorbit despre dieta prin care a reușit sa slabeasca 30 de kilograme dupa sarcina. Artista avea 86 de kilograme dupa ce a nascut și a reușit sa ajunga, in șase luni, la greutatea ei normala, de 56 de kilograme.

- Daniel Zamfir, senator PNL, a fost exclus miercuri din partid, desi este cel mai cunoscut parlamentar al PNL, prin legile pe care le-a sustinut si promovat in Parlament: legea darii in plata. Conducerea PNL a luat aceasta decizie intrucat Daniel Zamfir avea initiative legislative care…

- Cu multa ambiție și disciplina poți reuși tot ceea ce iți propui, iar Britney Spears știe foarte bine acest lucru. Nu i-a fost deloc ușor, dar a trecut cu bine peste multe momente limite in ceea ce privește silueta sa, in cele din urma reușind performanța de a avea un trup tras prin inel. Cantareața…

- Cristina Șișcanu arata din ce in ce mai bine și a reuși sa revina la greutatea pe care o avea inainte de a deveni mamica. In doar 10 luni de la naștere, soția lui Madalin Ionescu se poate mandri, din nou, cu o talie trasa prin inel. Cristina Șișcanu a nascut-o pe micuța Petra in luna aprilie anul trecut…

- Cunoscuta actrița din „Anatomia lui Grey” a reușit sa devina mama pentru prima data pe cale naturala acum un an și 3 luni, familia sa fiind extaziata de venirea pe lume a micuțului Joshua Bishop. Și-a purtat bebelușul in pantec timp de 9 luni și a trecut prin momente de suspans la naștere pentru ca…

- Si-a organizat viata dupa nastere, doar acasa, fara sa apeleze la nutritionisti sau la instructori de fitness. Din ceea ce povesteste tanara mamica, nu a facut nimic spectaculos, a gatit si a facut sport cu greutatea propriului corp care, potrivit specialistilor in domeniu, este cel mai eficient lucru…

- Acum un an și doua luni, actrița Katherine Heigl a devenit mama, pe cale biologica, pentru prima data. Ea și soțul ei, Josh Kelly, mai aveau doua fete adoptate, de noua, respectiv cinci ani. Acum, actrița din „Anatomia lui Grey” impartașește cu fanii internauți experiența de a-și recapata silueta dupa…