- Pe fondul pandemiei de coronavirus la nivel mondial, o organizatie pentru apararea drepturilor omului a cerut vineri Germaniei sa opreasca deportarile, informeaza dpa.Pro Asyl a declarat intr-un comunicat ca oamenii trebuie protejati si nu deportati in tari cu sisteme de sanatate nesatisfacatoare,…

- Pandemia de coronavirus a blocat, printre altele, aproape toate competițiile sportive. Insa cele mai cunoscute personaje ale sportului global au luat atitudine și s-au implicat la propriu in lupta pe care umanitatea o poarta in aceste saptamani cu raspandirea COVID-19. ...

- Pandemia de coronavirus ne-a dat tuturor viețile peste cap. Intreg universul activitaților noastre graviteaza acum in jurul a doua cuvinte pe care le intalnim peste tot: STAȚI ACASA! Cum ne pastram echilibrul psihic in timpul acestei crize mondiale fara precedent? Este in firea noastra sa ne cream scenarii…

- Odata cu pandemia de coronavirus, oamenii capata incredere in vaccinare. Psihologii spun ca oamenii percep descoperirea unui vaccin contra COVID-19 ca pe o sursa de protectie.Teama de infectarea cu noul Coronavirus ii determina pe romani sa lase teoriile conspiratiei la o parte si sa imbratiseze…

- Compania de comerț online Amazon a anunțat ca a blocat conturile a aproape 4.000 de vanzatori care au vrut sa profite de pe urma pandemiei de coronavirus și au ridicat nejustificat prețurile la produse cautate acum.Dupa blocarea acestor 3.900 de conturi, de pe uriașa platforma de vanzari online au disparut…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie vor monitoriza raspandirea noului tip de coronavirus si vor cauta aparitia unor eventuale mutatii, folosind tehnica de secventiere genetica, pentru a analiza tulpinile de SARS-CoV-2 care au provocat mii de infectii in intreaga tara, au anuntat luni oficiali britanici,…

- Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, iar multe dintre orasele turistice din peninsula au devenit pustii dupa masurile de limitare a raspandirii virusului COVID-19. Pandemia de coronavirus a redus vizibil poluarea la nivel mondial, iar celebrul oras turistic, Venetia,…

- Dinamo și- alcatuit diverse programe de criza dupa declanșarea pandemiei de coronavirus. Momentan, roș-albii sunt acasa pana luni, apoi așteapta sa vada daca se pot antrena la Saftica. Adrian Mihalcea și-a inceput mandatul de antrenor principal la Dinamo cu cateva zile de repaus forțat. Totul din cauza…