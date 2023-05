Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in familia lui Cristian Daminuța! Soția fostului fotbalist de la Dinamo București, in perioada anului 2010, iși sarbatorește ziua de nastre. Alaturi de Madalina, fostul jucator de fotbal are doi copii minunați, un baiat și o fetița. Ce mesaj i-a transmis Cristian Daminuța parteneri sale…

- Este zi de sarbatoare in familia Georgianei Lobonț și asta pentru ca sora ei iși sarbatorește ziua de naștere. Ramona Lobonț a implinit astazi frumoasa varsta de 23 de ani, iar cu ocazia acestei zile extrem de speciale, celebra artista i-a transmis un mesaj emoționant. Iata ce a postat cantareața pe…

- Violeta se intreaba daca fetița ei este sau nu in viața, asta dupa ce medicii i-au spus la doar patru zile de la naștere ca bebelușul nu a supraviețuit. Violeta a primit o veste șocanta din partea polițiștilor și a descoperit ca aceasta ar fi in viața și ar beneficia de alocație.

- Sarbatoare mare in familia lui Vali Vijelie! Fiica sa a implinit 24 de ani, iar artistul a marcat momentul așa cum se cuvine. Cantarețul a organizat o petrecere pentru Cati și a postat un mesaj emoționant.

- Vladimir Draghia iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu ce surpriza a fost surprins actorul de soția lui și fiica lor cea mare. Ce a postat Alice Cavaleru pe o rețea de socializare cu aceasta ocazie. Cat de fericit este sportivul in preajma familiei.

- Doamna Rica este macinata, de ani buni de zile, de intrebari, indoilei, și de suferința fara margini. Deși au trecut 35 de ani de cand a primit cumplita veste ca bebelușul ei s-ar fi stins din viața la cateva zile dupa naștere, femeia spune ca ea inca simte ca fiica ei traiește.

- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi din țara, iar poate spune ca este o femeie implinita din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o cariera de succes, dar și o familie extrem de frumoasa. Ei bine, maine este o zi speciala pentru cantareața și asta pentru…

- Este zi de sarbatoare in familia Roxanei Ciuhulescu! Fiica prezentatoarei, Ana Cleopatra, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar ea a implinit frumoasa varsta de 15 ani. Cu ocazia acestei zile speciale, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele personale de socializare și, totodata,…