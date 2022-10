Stiri pe aceeasi tema

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, vremea mentinandu-se insorita pe parcursul a mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci si in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii in curs, publicata de Administratia Nationala…

- "Temperaturile vor mai crește, daca e sa ne uitam la temperaturile de astazi din Maramureș, unde maxima va atinge 12 grade, iar maine 13-15. Dar creșterea este nesemnificativa", a explicat, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, Gabriela Bancila - director Meteorologie Operaționala in cadrul ANM.Vremea…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunța ploi in perioada urmatoare in Romania, in ciuda faptului ca temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022 Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice…

- Doctorul Monica Pop a susținut la Antena 3 ca este de acord cu legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania. Mai intai Monica Pop a fost intrebata la Antena 3 ce parere are despre ce este in spatele realizarii jucariilor infricoșatoare pentru copii. Aceasta a spus ca persoanele care creeaza…

- Vremea intra intr-un proces de racire, astfel ca in unele regiuni din țara temperaturile vor scadea pana la valori maxime de 29 de grade in Banat și Crișana și 24 de grade in Transilvania , anunța ANM . Romania scapa de canicula pentru urmatoarele doua saptamani. Regimul termic va deveni normal pentru…

- Meteo ANM 27 iulie-7 august. Romania nu scapa de temperaturile ridicate nici in urmatoarele doua saptamani, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Temperatura crunta pe care romanii o vor avea de indurat. Toate amanuntele, in randurile de mai jos.

- Meteo ANM 25 iulie-7 august. Romania nu scapa de temperaturile ridicate nici in urmatoarele doua saptamani, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Temperatura crunta pe care romanii o vor avea de indurat. Toate amanuntele, in randurile de mai jos. Prognoza meteo ANM pentru perioada 25 iulie-7…