- Familiile soldaților din Garda Nationala rusa (Rosgvardia) care si-au pierdut viața in Ucraina sau in Siria vor primi o compensatie de 5 milioane de ruble (75.900 de euro la cursul actual), conform unui decret semnat luni de presedintele rus Vladimir Putin, transmite AFP. „In cazul decesului militarilor…

- Soldații ruși care se pregatesc sa fie trimiși la lupta in Ucraina trebuie sa-și cumpere echipamentele personale din banii lor, au declarat pentru The Moscow Times , sub protecția anonimatului, mai mulți militari. In cele mai multe cazuri, armata nu le furnizeaza incalțaminte, veste antiglonț sau produse…

- Oamenii din localitatea aflata aproape de granița cu Ucraina vorbesc despre atmosfera tensionata din oraș, dupa o serie de atacuri atribuite Kievului, scrie The Guardian. Zgomotele razboiului au devenit tot mai prezente in Belgorod, un oraș rusesc situat la aproximativ 40 km de granița cu Ucraina. Iar…

- Un ciobanesc german, care a ajuns cu trupele ruse in Ucraina, dar a fost abandonat, este folosit acum de militarii ucraineni. Potrivit informațiilor de pe contul Twitter al Ministerului ucrainean de Externe, Bucks a facut parte din Rosgvardia, Garda Naționala a Rusiei, și a participat la luptele din…

- O intalnire dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir putin, va avea loc, probabil, doar dupa o batalie majora pentru Donbas, in estul tarii, a declarat, duminica, consilierul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, potrivit CNN. ”Ucraina este pregatita pentru mari batalii. Ucraina…

- „Sunt bine, in siguranța, și nu așa cum arata in mod eronat titlul articolului din presa rusa, care spune ca mercenari americani au fost uciși in «Republica Populara Donețk»”, a declarat Garda Naționala din Tennessee, potrivit nbcnews.

- Directorul reputatului site de investigații Bellingcat, Christo Grozev, spune ca un important general rus a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate. „Trei surse independente spun ca adjunctul șefului adjunct al Rosgvardia din Rusia (Garda Naționala, o unitate a forțelor armate…

- Dictatorul de la Moscova a semnat un decret care prevede sumele pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina. Membrii familiei unui militar care a murit in Ucraina va primi 5 milioane de ruble, iar un soldat ranit va…