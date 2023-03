Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a fost cel mai prost an pentru litoralul romanesc. La fel de prost a fost și pentru stațiunea Mamaia, unde s-au inregistrat cu peste 60 de mii de turiști mai puțin decat in anul precedent. Chiar și așa apare o noua taxa. Care este taxa pe care o vor plati romanii in stațiunea […] The post…

- Un mare lanț de hipermarketuri din Romania a anunțat in luna februarie ca a inceput sa renunțe la casele de marcat și sa implimenteze sisteme self-pay. Este revolta in mediul online dupa ce un un lanț de hipermarketuri din Romania a renunțat la casierii de la casele de marcat. Clienții, revoltați de…

- Aproximativ 70.000 de tineri din Romania vor primi un ajutor de 700 de lei pentru plata cheltuielilor.Cardurile de energie vor fi distribuite prin intermediul poștașilor, in perioada 1-15 februarie. Prima tranșa de 700 de lei pentru plata facturilor va ajunge la oameni pe data de 20 februarie. Oamenii…

- Vesti proaste pentru toți soferii. Benzina și motorina se scumpesc de la o zi la alta. Acum, in Romania, un litru de benzina costa intre 6,43 lei și 6,73 lei, iar motorina pleaca de la 7,59 lei și ajunge la 7,84 lei. Incet, incet se apropie de 8 lei pe litru. Fata de inceputul anului, carburantii sunt…

- Ne revedem tot mai rar și ne așezam greu la discuții intre generații. Umplem lipsa conversațiilor cu mancare. Și punem presiune pe noi, ca și cum acest timp ar trebui valorificat fara nici o secunda risipita. Dar, nu cumva, abia așa risipim ceea ce ne-am putea spune? Jurnalista Elena Stancu calatorește…

- Primele zile ale anului 2023 au adus și cozi uriașe la ghișeele de taxe și impozite, chiar daca exista și posibilitatea pentru achitarea acestora online. Romanii vor sa scape de grija darilor catre stat și se inghesuie sa beneficieze și de reducerea de 10

- Romanii care doresc sa iși petreaca noaptea dintre ani la munte vor fi nevoiți sa scoata sume mari din buzunar. Revelionul de pe Valea Prahovei a ajuns sa fie mai scump decat cel din Austria. Cat este tariful pentru o noapte de cazare in Tirol, nu exista prețuri așa mici la noi in țara. Revelionul […]…

- Vacanțele in Romania pot fi la fel de scumpe ca la Burj Al Arab, in Dubai, sau pe vreo insula exclusivista, unde nu ajung toți muritorii. Cea mai scumpa vacanța de Craciun costa 55.000 de euro și asigura patru nopți de cazare la un conac din Transilvania, arata o analiza Nordis Travel.”Cei mai mulți…