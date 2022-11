Cât costă un masaj erotic la salonul Alinei Plugaru? A avut reduceri de Black Friday Din toata experiența sa in industria eroticului, Alina Plugaru a agațat și ține un business prosper in ceea ce privește divertismentul pentru adulți. O afacere prezenta in marile orașe ale lumii, deloc noua, insa cea care candva și-a caștigat titulatura de ”The Queen of Romanian Porn” a știut cum sa se ridice peste concurența, printr-o atitudine mai deschisa pentru acest tip de servicii. O transparența apreciata in special de turiștii straini care vor momente de relaxare in compania unor romance focoase, prețurile serviciilor sunt oglindite ca la restaurant, fara secrete. Pe siteul salonului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Taylor Swift a plecat cu patru premii de la gala MTV Europe Music Awards desfasurata duminica seara in Germania: pentru cel mai bun artist, cel mai bun artist pop, cel mai bun videoclip si cel mai bun videoclip de lunga durata, pentru "All Too Well", care dureaza 10 minute, transmite…

- Alerta alimentara in magazinele Kaufland din Romania. Un produs extrem de achiziționat de sute de mii de romani a fost retras de pe piața din cauza ultimei descoperiri facute. Mai exact, potrivit unui comunicat de presa, retailerul Kaufland retrage de la comercializare un lot de “K-Classic Fistic prajit…

- Meniuri lungi cat o zi de post. In curand, vom merge la restaurant mai ceva ca la biblioteca. Asta pentru ca Protectia Consumatorului propune ca meniurile sa contina absolut toate ingredientele fiecarui preparat, plus valoarea nutrititionala. Un pomelnic de informatii in plus care va creste costurile,…

- ”Electrica Furnizare se delimiteaza de orice mesaj trimis clientilor sai care indeamna la efectuarea platii prin accesarea de link-uri. Electrica Furnizare nu a solicitat si nu va solicita, prin intermediul aplicatiilor de mesagerie si/sau SMS, realizarea de plati prin accesarea de link-uri, compania…

- Pe finalul lunii iulie, persoane neautorizate au dobandit acces la unele din sisteme Samsung din Statele Unite, anunta compania coreeana coreeana intr-un comunicat succint. Atacul a fost identificat pe 4 august, insa, clientii sunt instiintati abia acum, la aproape o luna dupa ce compania a aflat de…

- Polițiști din Giurgiu au facut miercuri percheziții la locuința unei femei de 56 ani din localitatea Roata de Jos, suspectata ca inșela clienții, dandu-se drept ghicitoare, potrivit surselor G4Media. Femeia e acuzata ca a inșelat mai multe persoane, prin folosirea mercurului, cerandu-le bani pentru…

- Trenurile de metrou circula cu 5 km/h pe o porțiune de 230 de metri intre Piata Romana si Piata Victoriei, pana in 3 septembrie, iar noaptea se fac lucrari la calea de rulare, anunța joi Metrorex intr-o postare pe pagina de Facebook. „Pe Magistrala 2 de metrou, intre Piața Romana și Piața Victoriei…

- Va mai aduceți aminte de Justițiarul de la OTV, Luis Lazarus. A fost nevoit sa o ia de la 0 dupa ce a pierdut tot, casa, mașinile și economiile. Colac peste pupaza, a pierdut și un proces intentat de Oana Zavoranu, in care acesta ii cerea in instanța 100.000 de euro daune morale pentru ca, in niște…