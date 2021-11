Cât costă să vinzi în Piața Obor. Chiria pentru o simplă tarabă depășește 500 euro pe lună Chiar daca pentru mulți prețurile din Piața Obor sunt mai mici decat in alte parți, pentru comercianț, chria este destul de mare. Cat costa sa vinzi in Piața Obor și cat ajunge chiria pentru o simpla taraba? Mai multe anunțuri postate pe internet referitoare la inchiriera spațiilor din Piața Obor arata ca pentru o luna de zile, comercianții ajung sa plateasca sume cuprinse intre 300-600 de euro. Cat costa sa vinzi in Piața Obor. Chiria pentru o simpla taraba depașește 500 euro pe luna Un proprietar cere o chirie lunara de 350 de euro pentru o simpla taraba, pe cand altul cere suma de 80 de lei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, romanii mai au de așteptat exact o luna pana la Craciun. Cu toate astea, retailerii s-au pregatit deja. Au adus in rafturi produse specifice Sarbatorilor de iarna. Toate se regasesc deja la vanzare pe rafturile retailerului Lidl Romania, de exemplu. Prețurile sunt pe masura, in unele cazuri…

- Noua regula vizeaza zone precum atractii turistice, parcuri, scoli si piete, scrie luni ziarul Le Parisien.La initiativa administratiei orasului, au fost efectuate deja teste in zona Muzeului Luvru si unele piete in cursul verii.Companiile de inchiriere a celor 15.000 de scutere electrice din Paris…

- In acest final de an, Craciunul va fi așteptat la Sebeș cu orașul impodobit și cu un patinoar artificial cu acces gratuit. „La Sebeș, pastram cele mai frumoase tradiții ale iernii și vom intampina Craciunul cu orașul impodobit și cu un patinoar cu acces gratuit, care va fi amplasat in Parcul Tineretului,…

- O benzinarie din Romania se vinde. Este vorba despre o benzinarie din Oradea, care a fost scoasa la vanzare pe un site de profil. Prețul cu care se vinde o benzinarie din Romania Premiera in țara noastra. Aceasta este prima benzinarie scoasa la vanzare. In anunțul de pe un site care se ocupa cu vanzari…

- Se apropie Black Friday si deja marile magazine se intrec in fel de fel de campanii si bannere publicitare care anunta ca pe site-urile lor au inceput deja reducerile. Insa, noi am fost curiosi sa vedem ce pune la dispozitie cel mai mare site de vanzari online din Romania, la categoria produselor de…

- O proprietate din Los Angeles, considerata cea mai scumpa casa din lume, a fost scoasa la vanzare la suma de 225 de milioane de euro. Locuinta ar fi trebuit sa fie listata cu 500 de milioane de euro, dar din cauza ca proprietarul nu a platit datoriile si a dat faliment, casa se vinde acum la un pret…

- Protecția din domeniul medical este extrem de importanta. Simpla utilizare a manușilor de protecție, a halatelor sau a maștilor faciale, poate proteja sanatatea intr-o masura mult mai mare. Pentru a avea grija de binele vostru, al celor dragi și al pacienților, puteți sa alegeți dintr-o gama variata…

- ANAF il executa pe Omar Hayssam. Institutia scoate la vanzare, din nou, apartamentul de 4 camere, cu o suprafata de 127 metri patrati. Acesta se afla la parterul unei vile din centrul Capitalei. Suma cu care apartamentul este scos la vanzare de catre ANAF este 192.554 euro (949.409 lei fara TVA), aceasta…