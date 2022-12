Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAM MAGAZINE in ALBA 26 decembrie – 2 ianuarie. Unde gasești deschis de Anul Nou și in ultima saptamana din 2023 In ultima saptamana din anul 2023, magazinele și supermarketurile din Alba sunt deschise pentru cei care vor sa cumpere alimente, dar și alte produse. In a doua zi de Craciun, de Revelion…

- Rona Hartner este una dintre cele mai apreciate actrițe de film din ultimele decenii. Artista are un program foarte incarcat in aceste ultime zile din an. Ne-a rasfațat in aceasta toamna prin performanțele sale de la show-ul de televiziune „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde a facut echipa cu…

- Trenurile de metrou vor circula la un interval de 10 minute, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, informeaza Metrorex.

- Vremea in luna decembrie 2022. Estimari METEO pentru Craciun și Revelion 2023 Vremea in luna decembrie 2022. Prognoza METEO pana in 2 ianuarie 2023. Estimari METEO pentru Craciun și Revelion 2023 Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada, inclusiv de sarbatori. Ca aproape in…

- Cum va fi vremea de Craciun 2022 și de Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Cum va fi vremea de Craciun 2022, de Revelion și Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Iarna abia incepe sa-și intre in drepturi, inca timid, iar temperaturile au inceput sa scada simțitor in toata…

- Romanii taie din cheltuieli, dar nu renunța la vacanțe. Sunt dispuși sa dea mii de euro ca sa iși petreaca sarbatorile de iarna la 30 de grade Celsius. O arata rezervarile facute deja pentru Craciun și Revelion. Doua treimi dintre pachetele disponibile au fost deja vandute, iar interesul romanilor pentru…

- Sarbatorile acestea vin ca o rasplata pentru ultimii doi ani, o perioada cu vacante mai puține sau chiar deloc și extrem de multe limitari, astfel incat cererea pentru vacanțe a crescut considerabil.

- Deși suntem abia la sfarșitul lunii septembrie, romanii pot decide inca de acum ce vor face de sarbatorile de iarna, asta pentru ca au aparut deja ofertele pentru Craciun sau Revelion. Intr-o stațiune cunoscuta din Romania, prețul pentru trei zile de vacanța, pentru o singura persoana, este de 3.400…