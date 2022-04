Daca anul trecut, in primele trei luni, in judet au fost doar 18 incendii de vegetatie, anul acesta au fost deja peste 350, de aproape 20 de ori mai mult. Una dintre cauze este lipsa precipitatiilor din aceasta perioada. Pompierii spun insa ca un alt motiv important este focul pus de fermieri sau tarani pe campuri sau miristi, pentru a scapa de resturile vegetale inaintea araturilor de primavara. Mai mult, in randul populatiei exista pe scara larga convingerea ca arderea miristilor ingrasa pamantul pentru culturile urmatoare. Total fals: „Ziarul de Iasi" a consultat cei mai autorizati specialisti…