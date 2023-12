Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 al Bucureștiului, a luat startul evenimentul deosebit „Poftim, din Romania!”, un targ dedicat exclusiv produselor tradiționale romanești. Pana pe 3 decembrie 2023, bucureștenii sunt invitați sa descopere și sa deguste o varietate impresionanta de produse…

- Bucurestenii și nu numai sunt asteptati, in perioada 1 – 3 decembrie 2023, la targul „Poftim, din Romania!”, organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia.…

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin Alexandru Alexe, a avut o intalnire cu ministrul agriculturii din Israel, Avi Dichter, discuțiile vizand situația tensionata din zona, comunitatea de romani din Statul Israel și noile tehnologii din domeniul agricol. „In cadrul unei vizite pe care am desfașurat-o in…

- Bucureștenii și nu numai sunt așteptați in perioada 1 – 3 decembrie 2023 la targul „Poftim, din Romania!”, organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia.…

- Bucurestenii sunt asteptati, in perioada 1 - 3 decembrie 2023, la targul "Poftim, din Romania!", organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia.Potrivit…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu spune ca masura de susținere a sectorului apicol și piscicol ar putea sa fie prelungita pana la 30 iunie, odata ce va fi finalizat cadrul cu Ucraina de catre Comisia Europeana. „Sigur, asteptam de la Comisia Europeana prelungirea cadrului cu…

- Incepand de pe 15 noiembrie și pana duminica, pe 19 noiembrie, in curtea de la Ministerul Agriculturii va avea loc un targ de produse tradiționale romanești. „O oportunitate pentru producatorii și procesatorii romani de a-și promova produsele agroalimentare”, dupa cum anunța organizatorii.Toamna incepe…

- Masura plafonarii adaosului comercial pentru alimentele de baza va fi prelungita cu 90 de zile, in timp ce alte noua produse, respectiv carne tocata, usturoi, orez, bulion de rosii, cozonac, margarina, drojdie, smantana si pere, vor fi adaugate in lista, potrivit unui proiect de OUG postat pe site-ul…