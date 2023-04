Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza minivacanța de 1 mai, iar asta ii trimite pe toți romanii cu gandul la mare. In curand se va da startul unui nou sezon estival, iar tineretul va da fuga in una din cele mai populare stațiuni turistice, printre care și Vama Veche sau Mamaia. In comparație cu anii trecuți, prețurile pentru o noapte…

- Pe 1 mai se va da startul unui nou sezon estival, iar tineretul, deja o tradiție, va da fuga in una din cele mai populare stațiuni turistice, Vama Veche. Dar, comparativ cu ceilalți ani, ne-am interesat cat va costa o noapte de cazare in Vama Veche de 1 Mai, iar ca o prima concluzie, putem […] The post…

- Pentru cei care cauta un loc de cazare unic, in care sa-și petreaca vacanța de Paște și nu numai, mai mulți antreprenori din Brașov vin cu o propunere inedita: cazare intr-o caruța. Proprietarii promit o experiența de neuitat, cu multiple facilitați, dar și prețuri pe masura.

- Cazare pe litoralul romanesc, in minivacanța de Paște, de la 62 de lei pe noapte. Cate hoteluri vor fi deschise pentru turiști Pentru minivacanța de Paște, pe litoralul romanesc vor fi deschise zeci de hoteluri pentru turiști. Prețurile de cazare pornesc de la 62 lei/noapte, de persoana. Minivacanța…

- Turiștii care vor vacanțe ieftine la mare trebuie sa se grabeasca. Programul de rezervari timpurii se incheie la sfarșitul lunii aprilie. In funcție de stațiunea și unitatea hoteliera aleasa, oamenii pot plati de la 35 de lei pe noapte, de persoana.

- Cu sania, placa sau colacul, turistii se distreaza, in acest weekend, in locul cu cel mai mare strat de zapada din toata tara. Cei mai curajosi au luat schiurile si facut coborari spectaculoase pe crestele abrupte ale Fagarasilor, in ciuda avertizarilor referitoare la riscul de avalanșe. Hotelul de…

- Ne hotaram brusc ca vrem sa mergem intr-un city break cat mai rapid dar sa nu dam nici foarte mulți bani la transport și cazare. Avem cateva variante pentru saptamana viitoare. Cele mai ofertante destinații pentru un city break hotarat pe fuga și care sa nu coste nici foarte mult sunt in Italia, dar…

- Atlantis The Royal este ultimul hotel de lux construit in Dubai, care va fi deschis publicului luna aceasta. Inaugurarea lui a fost facuta pe 21 ianuarie, iar Beyonce a susținut un spectacol privat atunci. Artista ar fi incasat un onorariu de 24 de milioane de dolari pentru spectacolul exclusiv.