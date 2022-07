Cat costa o camera termala și de unde o poți comanda. Camera termala este similara cu restul camerelor de supraveghere, insa are cate cateva caracteristici care o fac mai deosebita. O camera termala iși permite sa vezi radiațiile infraroșii ale obiectului astfel incat sa le poți vizualiza. Mai exact, cu o astfel de camera termala vei obține o imagine in spectrul infraroșu. Se numește termograma. Cat costa o camera termala și de unde o poți comanda Camerele termale cu sistem radiometric permit utilizatorilor sa determine temperatura in fiecare punct al termogramei. In orice caz, determinarea temperaturii…