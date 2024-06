De unde a luat bani Mihai Mărgineanu pentru o casă pe Costa del Sol: ”A durat șase luni întreaga șmecherie!” Mihai Margineanu și-a cumparat o casa in Spania, in celebra zona turistica Costa del Sol, și nu regreta. Interesant este ca aceasta investiție nu a fost finanțata din caștigurile sale din showbiz, ci printr-un credit bancar spaniol. Chiar daca nu este cetațean spaniol, Ardiles din satul fictiv Las Fierbinți a obținut un credit de cica 250.000 de euro de la o banca locala iberica. Solistul și cantarețul a fost consiliat de vecinii sai din Spania, tot romani, care au urmat cu succes aceeași procedura. Margineanu a dezvaluit detalii despre acest proces: „Acolo e credit! Oricine poate sa faca, numai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Margineanu și-a cumparat o casa in Spania pentru care a facut credit la banca. Pentru prima data, artistul dezvaluie ce planuri are cu locuința din Costa del Sol. Deși locuiește in București cu soția Andreea și cei doi copii ai lor, Mihai Margineanu și-a achiziționat in urma cu ceva timp o casa…

- Benzina s-a ieftinit! Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, a redus azi-dimineața, prețul vandute in stațiile proprii, menținand insa prețul motorinei, scrie Economica . Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de sursa citata, afișeaza pe data de…

- Fosta știrista de la Pro TV Andreea Liptak a ajuns milionara cautand o soluție pentru a ieși dintr-o situație financiara disperata. Astazi, la mai bine de 12 ani de cand a parasit pupitrul știrilor postului, soția prezentatorului sportiv Razvan Spiridon se afla in fruntea unei afaceri cu produse cosmetice…

- Cat cere Banica Jr. pentru un concert! Mai celebru decat insași piesele sale, farmecul și antrenul energic al actorului cantareț transforma fiecare prezența scenica a sa in momente de bucurie și energie descatușata. Cel ce a invațat Romania sa se bucure de Craciun in ritm de rock ‘n roll , cel mai popular…

- Brigitte Pastrama a laudat-o pe Sara, fiica ei, pentru rezultatele pe care le are la școala din Dubai. In varsta de 16 ani, tanara se afla acum in perioada examenelor, iar mama ei spera sa le treaca cu brio pe toate. In urma cu mai bine de un an de zile, Brigitte Pastrama s-a mutat in Dubai, in Emiratele…

- Benzina s-a scumpit! Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut azi prețurile la benzina, menținand neschimbat prețul motorinei, scrie economica.net . Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de sursa citata, afișeaza pe data de 19 martie 2024 un preț al…

- Creșterea unui copil e o responsabilitate. In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73.000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani, scrie clubulcopiilor.ro . Acest record negativ nu este o anomalie, ci o continuare a declinului demografic accentuat,…